Enrico Sarzanini Una storia in continua evoluzione che si aggiorna gara dopo

Una storia in continua evoluzione che si aggiorna gara dopo gara. È quella che sta scrivendo Ciro Immobile con la maglia della Lazio.

Eguagliato Higuain grazie alle 36 reti messe a segno nell'ultimo campionato adesso punta in alto e ha messo nel mirino un certo Silvio Piola. Con la doppietta rifilata allo Zenit in Champions ha toccato quota 132 gol in biancoceleste: staccando definitivamente Beppe Signori, che dopo averlo raggiunto in quanto a numero di reti segnate in serie A con il gol al Crotone (107) lo sta staccando nella classifica totale, adesso l'obiettivo sono i 149 gol di Silvio Piola, un primato che dura dagli Anni 30.

Un traguardo che rischia di essere raggiunto quest'anno soprattutto perché la media dell'attaccante partenopeo non accenna a diminuire: sono 7 le reti segnate in 8 gare giocate con un gol ogni 87', praticamente uno a partita. L'altro obiettivo si chiama, guarda il caso, Simone Inzaghi che guida la classifica dei bomber in Europa a quota 20: Immobile ha raggiunto 14 reti, superando Nedved che era fermo a 12 e adesso punta dritto al primato.

Ieri intanto visite mediche di idoneità alla clinica Paideia per Milinkovic che, guarito dal Covid, oggi tornerà a disposizione di Inzaghi che invece perde Muriqi: per lui sospetto stiramento. La Lazio intanto sfiderà agli ottavi di Coppa Italia in programma a gennaio (13 o 20) il Parma.

Questione tamponi il presidente della Lazio Claudio Lotito è stato ascoltato per circa tre ore come persona informata dei fatti dalla Procura di Avellino nell'ambito dell'inchiesta sul centro Futura Diagnostica di Avellino presso il quale la società bianco-celeste, come da protocollo, fa processare i tamponi di calciatori, loro familiari e staff squadra. Al momento l'unico indagato è l'ad di Futura Diagnostica, Massimiliano Taccone, per i reati di falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa.

