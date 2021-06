Enrico Sarzanini

Una giornata frenetica che si è conclusa con il tanto agognato incontro: alla fine il presidente della Lazio Claudio Lotito e Maurizio Sarri si sono finalmente visti. Tra depistaggi, fake news e presunte location segrete (prima si era parlato di una località a metà strada tra Lazio e Toscana poi dell'ufficio in Prati del legale della Lazio l'avvocato Gentile) alla fine il tanto atteso faccia a faccia si è consumato nel luogo più scontato, il Centro Sportivo di Formello, per poi spostarsi in un ristorante della zona dove c'era anche Tare.

Nei giorni scorsi il blitz dell'albanese in Toscana per intavolare la trattativa, ieri Sarri, attorno alle 19.50 è sbarcato nella Capitale per fare l'ultimo passo quello che salvo sorprese dell'ultima ora dovrebbe portare alla tanto attesa fumata bianca con la firma in calce sul contratto che lo legherà per i prossimi tre anni alla Lazio.

Nel loro primo incontro le parti hanno messo sul tavolo tutto perché non c'è più tempo da perdere, la parola fine va scritta quanto prima perché il tempo stringe e la nuova stagione è alle porte: innanzitutto la questione tecnica, quella più spinosa perché costringerà il patron Lotito ad un enorme sforzo economico sul mercato. Sarri infatti ha chiesto quattro-cinque giocatori titolari per puntellare la rosa e renderla ancora più competitiva.

Superabile la questione dell'ingaggio si va verso un triennale da 3 milioni netti a stagione più bonus legati a piazzamenti e vittorie, scudetto compreso, che potrebbero far lievitare la cifra fino a 4 milioni, una questione che verrà affrontata solo dopo aver superato lo scoglio del mercato.

Affrontato anche il discorso staff che sarà composto da 4-5 persone e non da 8 come paventato in un primo momento. Sullo sfondo, ma nemmeno troppo, i tifosi che per tutto il giorno hanno letteralmente invaso i social con l'emoticon delle sigarette ormai diventato il simbolo del sarrismo biancoceleste.

