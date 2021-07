Enrico Sarzanini

Un sorriso a 32 denti e tanta voglia di iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Lazio. Si è presentato così alla clinica Paideia per le visite mediche di rito Luka Romero, il quarto acquisto dell'era Sarri, che poi ha raggiunto Auronzo. A precederlo la sua fama di piccolo Messi, adesso toccherà al nuovo allenatore farlo esplodere. Adesso l'imperativo in casa biancoceleste è vendere: tutta colpa di quell'indice di liquidità che non consente di annunciare nessuno dei nuovi arrivati che però si possono allenare con la squadra grazie ad un permesso speciale. Sono ore calde per il diesse Tare che sta cercando di sbloccare la trattativa. In cima alla lista dei partenti c'è Correa, che aveva già a gennaio scorso di essere ceduto e che la società valuta 35 milioni di euro, ma la trattativa con il Psg non decolla, in bilico anche il futuro di Caicedo, «sento l'affetto dei tifosi e se resto voglio fare almeno 10 gol» promette a Lazio Style Channel. Ieri infine la nota della società sul caso Hysaj, preso di mira sui social dopo aver postato un video mentre cantava bella ciao', video che poi la società aveva fatto rimuovere: «È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche si legge - che certamente in questo caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l'episodio».

