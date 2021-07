Enrico Sarzanini

Un ritorno e tante promesse. È stata un'altra intensa giornata in casa Lazio a tenere banco soprattutto il ritorno di Felipe Anderson. «Sono contento e non vedo l'ora di ricominciare», le parole del brasiliano prima delle visite alla Paideia dove tra l'altro ha incrociato anche il presidente Lotito, in clinica per questioni personali, che gli ha dato il suo personale benvenuto con un abbraccio. Tre anni tra Inghilterra e Portogallo alla fine Felipe Anderson è tornato lì dove tutto era iniziato e per farlo ha rinunciato a buona parte di quello che gli garantiva il West Ham firmando un quadriennale a 2,5 milioni netti a stagione, quasi la metà di quello che percepiva in Inghilterra.

Tutto merito del neo tecnico Maurizio Sarri che lo ha fortemente voluto per completare il suo 4-3-3: «Alla Lazio fece sei - sette mesi stratosferici, sembrava destinato al Barcellona o al Bayern Monaco ha raccontato il tecnico nel giorno della sua presentazione - . Il suo problema è la continuità. Il nostro obiettivo è dargli le condizioni per esprimere le sue potenzialità che sono enormi».

Un'operazione con i fiocchi quella del diesse Tare che, ceduto a 38 milioni lo ha riacquistato a 3 più il 50% sull'eventuale rivendita. Anderson, accolto da grande entusiasmo al suo arrivo a Roma, ieri sera ha raggiunto i compagni ad Auronzo dove Fares e Muriqi intanto hanno promesso di riscattare l'ultima deludente stagione.

Oggi pomeriggio intanto Luis Alberto è atteso a Roma per un faccia a faccia con il diesse Tare al quale dovrà spiegare i motivi del suo ingiustificato ritardo - che gli costerà una multa molto salata, si parla di 20 mila euro peer ogni giorno di ritardo - poi, salvo sorprese, nei prossimi giorni dovrebbe raggiungere il ritiro di Auronzo.

Il condizionale resta d'obbligo perché lo spagnolo ha chiesto di essere ceduto ma nessuna società appare disposta a dare i 60 milioni di euro chiesti dal presidente Claudio Lotito.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA