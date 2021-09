Enrico Sarzanini

Un punto in due partite e la sconfitta all'esordio in Europa League: la Lazio cerca a Torino contro i granata una vittoria che la rilanci in classifica. Senza Sarri in panchina, che deve scontare un'altra giornata di squalifica, sarà ancora Martusciello a guidare la squadra. Alla vigilia del match Hysaj, uno dei fedelissimi del tecnico biancoceleste, punta forte proprio sul tecnico biancoceleste: «Lui ha una marcia in più, non ci ho pensato tantissimo ad accettare la Lazio. Stiamo migliorando ogni partita ma con il mister e gli allenamenti sarà veloce il percorso».

La squadra non ha ancora recepito i dettami tattici dell'allenatore ma l'albanese è ottimista: «Sarri sta trasmettendo questa voglia di cambiare modulo e gioco, di andare sui suoi indirizzi. Prima o poi ci divertiremo».

Di fronte il Torino reduce da due vittorie di fila: «I granata son forti bisogna andare convinti che siamo forti e credere in noi stessi». Ultimi dubbi di formazione: out Zaccagni per un trauma distrattivo alla coscia sinistra, confermato il tridente Pedro-Immobile-Anderson. Salgono le quotazioni di Cataldi al posto di Leiva, sono stati entrambi provati in cabina di regia. Altro ballottaggio a centrocampo quello tra Akpa Akpro e Luis Alberto. Qualche novità in difesa: Reina confermato in porta, al centro al fianco di acerbi ci sarà Patric, esterni invece Lazzari e Hysaj. Così il legale della Lazio, l'avvocato Gian Michele Gentile, sulla possibilità che sarri voglia denunciare alla giustizia ordinaria l'arbitro Chiffi: «Se riesce a dimostrare ciò che ha detto potrebbe vincere. Noi come Lazio abbiamo denunciato l'arbitro per quello che ha riportato nel suo rapporto e si sono giustificati affermando: forse ha capito male».



