Enrico Sarzanini Un passo indietro rispetto al Cagliari. La Lazio acciuffa il

Un passo indietro rispetto al Cagliari. La Lazio acciuffa il pareggio nel finale allo stadio Olimpico di Torino contro i granata grazie al solito Immobile e conquista un punto buono solo per smuovere la classifica. I due tiri in porta sono l'immagine di una squadra che dovrà ancora lavorare tanto per assimilare i nuovi schemi di Sarri, domenica però c'è il derby contro la Roma e servirà ben altro per evitare che la crisi, fino ad oggi latente, possa esplodere. Serata grigia per la Lazio restano le due note liete di Muriqi, che nel finale si è conquistato il rigore del pareggio, e Immobile che trasformando il penalty raggiunge quota 6 reti in campionato vola in vetta alla classifica dei cannonieri. L'attaccante però non riesce a sorridere a fine gara: «Non sono particolarmente felice, tocca lavorare di più e non avere paura di giocare. Sembra che scendiamo in campo timorosi nonostante abbiamo migliorato la fase difensiva in queste ultime partite. I cambiamenti sono tanti e le gare ravvicinate non aiutano».

L'attaccante poi lancia l'allarme: «Abbiamo pareggiato, ma non siamo contenti. Inconsciamente l'autostima sta calando: dopo Milano abbiamo perso entusiasmo e ciò non deve mai accadere, anche se perdi con una squadra forte come il Milan e soprattutto se hai iniziato un percorso nuovo e stimolante come il nostro. Le batoste devono servire da lezione, non piegarci in due». Poi l'appello ai compagni di squadra in vista del derby: «Sarebbe un bel passo avanti portare a casa una vittoria ma è una gara che va giocata con il coltello tra i denti, siamo convinti che possiamo farcela ma deve scattare da dentro di noi. Il mister e lo staff sta facendo il massimo, noi lo dobbiamo seguire». Soddisfatto Martusciello, il vice di Sarri: «La squadra si è comportata bene, nonostante la disattenzione sul gol subito e di fronte avessimo un gruppo forte, purtroppo paghiamo a caro prezzo gli errori individuali».



