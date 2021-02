Enrico Sarzanini

Un'Inter cinica stende 3-1 una Lazio sfortunata e vola solitaria in vetta alla classifica. Si ferma dunque a sei vittorie consecutive la striscia biancoceleste che paga a caro prezzo gli errori in fase difensiva e un po' di sfortuna. Inzaghi perde Radu nel riscaldamento per infortunio e deve inserire Hoedt che al 22' del primo tempo stende Lautaro in area con un intervento scriteriato: sul dischetto va Lukaku che sblocca. Sul finire del primo tempo invece la Lazio è sfortunata quando il rimpallo apre sempre a Lukaku lo spazio davanti a Reina. Nonostante il doppio svantaggio nella ripresa la squadra biancoceleste entra con il piglio giusto e rientra in gara grazie alla deviazione di Escalante sulla punizione calciata da Milinkovic. Nemmeno il tempo di organizzare la rimonta che un contropiede devastante di Lukaku, che serve a Lautaro un pallone da spingere in rete, chiude di fatto la gara. A quel punto Inzaghi prova a rivoluzionare l'attacco, richiamando Correa e Immobile per inserire Muriqi e Caicedo ma la gara non cambia e la Lazio resta a 40 punti con Atalanta e Napoli.

«C'è grande rammarico perché potevamo ottenere di più» il laconico commento di Simone Inzaghi a fine gara. «Abbiamo tenuto bene il campo ed il possesso prosegue - ma potevamo fare di più. Ci siamo innervositi troppo per il rigore subito ma in certe situazioni devi essere bravo ad essere lucido». Poi spiega i cambi di Leiva e Hoedt: «L'olandese era ammonito e temevo di restare in 10 mentre Leiva secondo me aveva bisogno di un cambio perché avevo bisogno di più fisicità». Nello spogliatoio dopo la gara c'era ovviamente delusione: «I ragazzi sono amareggiati e poi quel rigore se lo rivedi 20 volte fai fatica a pensare che ci sia. Secondo me andava rivisto perché ha indirizzato una gara che stavamo dominando».

Lunedì 15 Febbraio 2021

