Enrico Sarzanini

Un inizio da ex che sa tanto di romantico: Maurizio Sarri tornerà in Serie A contro quell'Empoli che nel 2013 lo lanciò nel calcio che conta. Non sarà una partita come le altre per il nuovo allenatore della Lazio dopo l'esordio in casa contro lo Spezia alla seconda, alla terza sfiderà il Milan a San Siro. La Lazio si gode il suo Comandante che ha cancellato in fretta l'addio di Simone Inzaghi: «Il suo arrivo ha acceso un grande entusiasmo in città ha detto il diesse Tare -. I tifosi lo hanno fortemente voluto e noi li abbiamo accontentati portando un allenatore straordinario». Sfida con Mourinho alla 6a giornata (26 settembre) con la Lazio che giocherà la prima in casa, il ritorno alla 30a: «Il derby si vedrà in tutto il mondo sottolinea Tare sarà un evento». Il 17 ottobre la sfida contro l'Inter dell'ex Inzaghi all'Olimpico (8a), il ritorno a San Siro il 9 gennaio mentre Sarri ritroverà la Juventus alla 13a giornata (21 novembre), il ritorno a Torino alla 37a il 15 maggio, ed il Napoli il 28 novembre (13a) al Maradona, ritorno il 27 febbraio (27a).

Intanto, cresce l'attesa per la nuova Lazio di Sarri: «I giocatori sono entusiasti del suo lavoro conclude Tare -. Quando ci siamo incontrati per la prima volta ha detto finalmente vengo in un posto dove posso fare calcio come piace a me' e questo è stato per noi stimolo per creargli la situazione giusta per farlo esprimere al meglio».

Infine, Sarri. «Sarà un campionato decisamente stimolante, l'inizio per me sarà un amarcord, con la prima giornata a Empoli, dove sarò contento di tornare perché ritroverò persone a me molto care. È importante partire bene, sarà fondamentale tenere il ritmo, in un campionato di A che è sempre difficile e competitivo. Ci faremo trovare pronti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA