Enrico Sarzanini Un'impresa per la testa del girone e per cancellare in fretta

Un'impresa per la testa del girone e per cancellare in fretta il pesante ko contro l'Udinese. La Lazio ha più di un motivo per battere questa sera a Dortmund (ore 21 Sky Sport) il Borussia, quinta giornata dei gironi di Champions League.

Vincere vorrebbe dire anche staccare il biglietto degli ottavi con una giornata di anticipo: «Cercheremo di chiudere subito il discorso qualificazione - sottolinea il tecnico Inzaghi -, consapevoli però che affronteremo una delle squadre più forti della Champions. Non sarà facile ripetere la vittoria dell'andata». La buona notizia per il tecnico arriva dall'infermeria che si è praticamente svuotata: «Eccetto Muriqi sono tutti a disposizione ma devo valutare sia Luiz Felipe che Caicedo». L'allenatore punta molto sulla consapevolezza del gruppo: «È motivo di grande orgoglio essere l'unica squadra imbattuta in Champions. Manca ancora qualcosina per centrare questa qualificazione che per adesso ci stiamo meritando. Abbiamo fatto quattro partite importanti contro avversari forti».

Ancora qualche dubbio di formazione, Inzaghi questa volta non rinuncerà a Leiva: «All'andata abbiamo giocato bene contro il Borussia - spiega il centrocampista brasiliano - ma questa volta sarà diverso. Comunque se giochiamo come abbiamo fatto nelle altre partite di Champions abbiamo buone possibilità di farcela».

Leiva torna sulla brutta prestazione contro l'Udinese: «È stata una brutta partita ma non avevamo la testa alla Champions come ho sentito dire». Probabile formazione: Strakosha, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares, Correa e Immobile.

DIACONALE ADDIO - La Lazio giocherà con il lutto al braccio per la scomparsa del responsabile della comunicazione Arturo Diaconale al quale il presidente Lotito ha dedicato una lettera commovente. I funerali si terranno oggi alle 14, nella parrocchia di San Pio X alla Balduina.

