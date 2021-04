Enrico Sarzanini

Un gol per tenere vive le speranze Champions. La Lazio infila la quarta vittoria consecutiva e resta aggrappata al treno per l'Europa che conta in un giornata in cui diventa invisibile: Dazn non trasmette la partita in tv per problemi tecnici e il match, già senza pubblico, praticamente scompare. Come spesso accaduto in questi anni la squadra di Simone Inzaghi, a casa a soffrire sul divano perché fermato dal Covid, ha conquistato i tre punti in pieno recupero, mattatore della giornata questa volta è stato Milinkovic-Savic che con un'incornata ha vestito i panni dell'uomo della provvidenza Caicedo - che ieri si è visto annullare un gol dal Var per una manata a Magnani - mandando in visibilio i compagni ormai rassegnati a un incolore 0-0 che avrebbe chiuso le porte della Champions. Il serbo a fine gara esulta: «Questa vittoria ci aiuta ad andare avanti perché vogliamo stare lì in alto e cercheremo di vincere anche le altre partite e quell'abbraccio finale dimostra che ci crediamo». Ancora a secco Immobile che ha colto un palo e ora porta a otto le gare di campionato senza gol.

Soddisfatto anche il vice di Inzaghi, Farris: «Siamo contenti per la vittoria, arrivata in extremis e cercata. La squadra ha tenuto ritmo ed aggressività sulle seconde palle per tutta la gara, siamo stati bravi a limitare nella ripresa le ripartenze del Verona». Poi svela: «Inzaghi ci ha chiamato nello spogliatoio per complimentarsi».

COVID Giornate difficili a casa di Simone Inzaghi a causa del Covid, la moglie Gaia ricoverata allo Spallanzani per un fastidio al petto ma oggi dovrebbe fare ritorno a casa: escluso che sia stata colpita da polmonite e potrà attendere di tornare negativa nella sua abitazione ai Parioli. Asintomatici i due figli, Simone invece ha solo dovuto fare i conti con una fastidiosa febbre.

Lunedì 12 Aprile 2021

