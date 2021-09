Enrico Sarzanini

«Un girone difficilissimo da Champions, ma vogliamo rialzarci dopo la batosta contro il Milan». Così il tecnico della Lazio Maurizio Sarri alla vigilia del match contro il Galatasaray in programma oggi alle 18.45 a Istanbul, prima giornata di Europa League. L'allenatore annuncia che non ci saranno «stravolgimenti» nella formazione e commenta le due giornate di squalifica comminate in campionato: «Ci sono rimasto male perché non ho bestemmiato, sono pronto ad un'azione legale». Poi spiega: «L'applicazione del nuovo sistema di gioco prevede una fase di rigetto e devo lavorare perché sia più corta possibile. Contro il Galatasaray dobbiamo dare una risposta a noi stessi e, se ci riusciremo, saremo contenti anche per i nostri tifosi». Sarri medita qualche cambio, Strakosha è pronto a tornare in porta dal primo minuto. Davanti a lui il quartetto formato da Lazzari, Patric, Acerbi e Radu, nel mezzo Escalante centrale con Milinkovic e Basic ai suoi lati il tridente d'attacco sarà formato da Pedro, Zaccagni ma soprattutto Muriqi.

DERBY Dalle ore 16 di domani via alla vendita dei biglietti per il derby contro la Roma che avverrà in due fasi: la prima riservata ai vecchi abbonati che durerà fino alle 14 di lunedì 20, poi vendita libera fino alle 18 di domenica 26.



