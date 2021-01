Enrico Sarzanini

Un film già visto ma questa volta con un finale diverso: la Lazio segna, domina per lunghi tratti poi nei minuti conclusivi subisce il gol, soffre ma alla fine porta a casa tre preziosi punti sia per la classifica sia per il morale di una squadra passata dal sogno scudetto di una statone fa al limbo di una metà classifica che rischia di rendere la stagione fallimentare. Il tempo per recuperare il terreno perso dalle prime della casse c'è, ma servirà una striscia di vittorie. Tutto passa con molte probabilità da come andrà il derby contro la Roma in programma venerdì 15 gennaio. Prima vittoria del 2021 per la squadra di Inzaghi che arriva grazie alle reti di Caicedo e Immobile. Inutile la rete nel finale di Vlahovic per la squadra di Prandelli che però ha creato apprensione alla Lazio che ha rischiato di vanificare gli sforzi di un primo tempo ampiamente dominato.

Inzaghi, che nel finale si è sgolato, ha lasciato telecamere e taccuini al sui vice Farris: «Abbiamo vinto una partita sporca. Oggi contava il cuore e lo abbiamo messo in campo». Chi rischiava di non giocare e invece alla fine ci ha messo anche lo zampino è Ciro Immobile: «Avevo un fastidio al tendine ma ci volevo essere a tutti i costi. Era giusto stringere i denti e dare una mano alla squadra. Stiamo facendo fatica a fare gol quest'anno. È un problema di tutti, ne prendiamo anche troppi. È questione di mentalità».

RADU RECORD - Radu infine entra nella storia della Lazio: presenza numero 320 per il romeno in A con la Lazio, che lo porta in cima alla speciale classifica.

CASO PEREIRA - C'è un caso Pereira: a 10' dalla fine il giocatore è andato negli spogliatoi quando Inzaghi ha preferito inserire Muriqi.



