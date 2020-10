Enrico Sarzanini

Un'emergenza che rischia di diventare totale. Simone Inzaghi adesso è in ansia anche per Fares. L'allarme arriva direttamente dall'Algeria dove l'esterno è in ritiro con la Nazionale.

Come riporta dzfoot.com prima della rifinitura in vista della gara contro il Messico l'esterno ha avuto un lungo colloquio con l'allenatore della selezione algerina spiegandogli di non essere in grado di giocare a causa di dolori al ginocchio e di un fastidio all'adduttore. Per evitare il peggio, dunque, Fares avrebbe optato per una serata di riposo anche in vista della gara di campionato della Lazio che sabato sfiderà la Sampdoria a Marassi.

A Formello sono tranquilli ma l'eventuale assenza di Fares sarebbe davvero un bel problema per il tecnico Inzaghi che dunque alla ripresa rischia di trovarsi senza esterni e sarebbe così costretto a cambiare modulo. Marusic e Lazzari infatti sono out per problemi fisici, in particolare l'ex Spal è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale per un fastidio all'adduttore della coscia, gli esami ai quali è stato sottoposto alla clinica Paideia hanno evidenziato una lesione vicina al primo grado: il giocatore sarà costretto a saltare il match contro la Samp e l'esordio in Champions League con il Borussia Dortmund, possibile rientro il 24 ottobre in casa contro il Bologna.

Non va meglio in difesa: fuori lista Radu, Luiz Felipe sta recuperando da un problema alla caviglia (ieri corsetta a Formello). A conti fatti dunque restano i soli Acerbi, Patric e Vavro con Parolo che quasi certamente verrà arretrato anche se Hoedt potrebbe tornare in corsa anche se ha pochi allenamenti nelle gambe.

Dalla Francia intanto una voce che riguarda Simone Inzaghi: secondo i media locali l'allenatore biancoceleste sarebbe nella lista dei possibili sostituti di Thomas Tuchel, in scadenza 2021 e lontano dal rinnovo, insieme a Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Pep Guardiola, Thiago Motta.

Mercoledì 14 Ottobre 2020

