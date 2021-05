Enrico Sarzanini

Un compleanno amaro quello vissuto dal presidente della Lazio che ieri ha compiuto 64 anni. Lo ha definito lui stesso così ai canali ufficiali del club all'indomani del 2-0 rimediato dalla squadra contro la Fiorentina al Franchi che rende la qualificazione in Champions un'impresa seppur ancora possibile. Una sconfitta che il numero uno della Lazio, complice l'atteggiamento della squadra incapace di reagire al primo gol viola, non ha affatto digerito e chissà che oggi non piombi a Formello in vista del doppio impegno contro il Parma mercoledì e la Roma sabato, per chiedere alla squadra un moto d'orgoglio in questo finale di campionato. Poi a bocce ferme ci sarà il tanto atteso faccia a faccia con Inzaghi per la firma sul rinnovo di contratto, da tutti data per scontata, ma sulla quale iniziano ad aleggiare tante incertezze. La volontà è quella di proseguire insieme ma, come ha fatto capire l'allenatore, per la fumata bianca servirà una trattativa che non si preannuncia facile. In attesa Lotito guarda comunque al futuro e, nonostante l'amarezza per il 2-0 a Firenze si dice fiducioso: Festeggiare un compleanno significa rendersi conto che il tempo passa, ma anche avere fiducia nel futuro. Ciò sia dal punto di vista della salute che dal cominciare a programmare i propri obiettivi personali. Gli obiettivi bisogna centrarli. Personalmente, mi auguro che la salute mi assista e che si possano creare le condizioni per festeggiare insieme i successivi compleanni. Mi auguro infine che mio figlio Enrico continui nel mio cammino nel rappresentare i colori biancocelesti. A Formello intanto piove sul bagnato: Milinkovic-Savic è stato operato alla Clinica Paideia per la frattura al setto nasale riportata al Franchi, in forte dubbio la sua presenza nel derby contro la Roma. Infine, una bella notizia: la Lazio Women promossa in serie A.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA