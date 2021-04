Enrico Sarzanini

Un casting in attacco per riprendere la corsa verso un posto in Champions League. Simone Inzaghi dovrà decidere oggi chi sarà il compagno di reparto di Ciro Immobile. Rinvigorito dalle prestazioni e dai gol, due per la precisione, con la maglia azzurra e caricato dalla fascia di capitano che Mancini gli ha consegnato contro la Lituania, il bomber biancoceleste si vuole sbloccare anche con la maglia della Lazio per interrompere un digiuno durato ben 6 gare. Inzaghi adesso dovrà decidere chi sarà al suo fianco domani alle 15 contro lo Spezia. Reduce dalle fatiche in Nazionale, Muriqi sembra destinato a partire dalla panchina, Correa e Caicedo, rimasti a Roma ad allenarsi a Formello, sono pronti a darsi battaglia per convincere il tecnico biancoceleste a schierarli dall'inizio. In leggero vantaggio l'argentino considerato che l'ecuadoriano è reduce da una fastidiosa fascite plantare e difficilmente ha i 90' nelle gambe, ma la rifinitura di poggi potrebbe far cambiare idea all'allenatore.

Fronte Luis Alberto il suo forfait è ormai certo: la distorsione rimediata due giorni fa in allenamento lo costringerà a restare fuori almeno 10 giorni. Si giocano il posto che lo spagnolo lascerà vacante Akpa Akpro, Pereira e Parolo. Buone notizie arrivano da Luiz Felipe che, pur allenandosi ancora a parte, ha indossato gli scarpini.

Intanto, sospiro di sollievo per Inzaghi: dopo le positività emerse nel gruppo dell'Italia, Immobile, Lazzari e Acerbi sono stati sottoposti a tampone che ha dato esito negativo per tutti e tre. Questa infine la probabile formazione anti Spezia: Reina sarà tra i pali, in difesa uno tra Patric o Musacchio, Acerbi e Radu. A centrocampo Lazzari e Marusic sulle fasce, Leiva in cabina di regia con Milinkovic e Perea ai suoi lati, in attacco il tandem Immobile-Correa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

