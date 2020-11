Enrico Sarzanini

Un'altra vittoria di carattere che sa tanto di svolta. Così come un anno fa a Cagliari, la Lazio trova a Torino una vittoria per 4-3 all'ultimo respiro e si rilancia anche in campionato dopo un avvio in chiaroscuro. Stesso copione ma soprattutto stesso protagonista di un anno fa in Sardegna, Caicedo al 98' ha regalato ai biancocelesti una insperata vittoria. Avanti con Pereira la Lazio si è fatta superare da Bremer e Belotti su rigore, ma ci ha pensato Milinkovic su punizione a rimettere tutto in partita. A 3' dalla fine Lukic sfrutta al meglio un errore di Hoedt e riporta avanti i granata ma prima Immobile dal dischetto, poi Caicedo fanno nuovamente correre come un pazzo Inzaghi che dopo mesi torna a festeggiare una vittoria in campo con tutta la squadra, un'istantanea che il tecnico a fine gara rivive volentieri: «Era giusto così, ci tenevo a festeggiare con i ragazzi, era un modo per ringraziarli perché ci hanno creduto fino alla fine e dopo che hanno vissuto una settimana particolare. Abbiamo avuto due trasferte che abbiamo organizzato senza sapere 24 ore prima chi c'era».

La testa adesso è già alla gara di Champions di mercoledì contro lo Zenit a San Pietroburgo: «E' una situazione di grande difficoltà: in questo momento avrei bisogno di più rotazioni perché giochiamo ogni due giorni e mezzo e oltre alle difficoltà per il Covid ho timore di qualche infortunio». Arriva anche una tiratina di orecchie alla squadra: «Ci siamo complicati noi la partita. Abbiamo preso gol su calcio piazzato, il secondo su calcio di rigore e il terzo ce lo siamo fatti su una rimessa». Eroe della giornata,manco a dirlo Caicedo: «Abbiamo recuperato con lo spirito che ci contraddistingue. La squadra non molla mai. Sotto porta bisogna essere cattivi e fare solo gol ed io lavoro per questo». Infine, disavventura per la squadra al rientro: chiuso per nebbia Caselle, tutti in bus per prendere l'aereo a Genova.



