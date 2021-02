Enrico Sarzanini

Un abbraccio ideale per caricare la squadra in vista della gara contro l'Inter. Costretti a casa dal Covid ormai da un anno i tifosi della Lazio vogliono far sentire tutto il loro affetto ai giocatori alla vigilia della gara che potrebbe rilanciare le ambizioni scudetto della Lazio.

A chiamare a raccolta la gente laziale sono stati gli Ultras Lazio' della Curva Nord: «Saremmo stati almeno in 5000 domenica sera allo stadio Meazza per seguire i nostri colori nella partita contro l'Inter - si legge in un post sui social - per sostenere la squadra e per provare a spingerla verso un'altra vittoria». Appuntamento aabato alle 16 davanti al benzinaio Eni di Formello, lo stesso dove lo scorso 15 gennaio migliaia di tifosi caricarono la squadra in vista del derby contro la Roma poi vinto 3-0, precedente che fa ben sperare Inzaghi.

A Formello intanto ripresa della preparazione e festeggiamenti per Acerbi che ha compiuto 33 anni. Recuperato Cataldi che fermo da metà gennaio per un problema al flessore della coscia, è tornato ad allenarsi regolarmente. In campo si è visto anche Caicedo, che sta recuperando dalla fascite plantare, niente partitella per Acerbi e Luis Alberto ma al momento non c'è nessun allarme in vista dell'Inter.

Oggi prime prove tattiche Patric e Musacchio in lotta per una maglia in difesa.

