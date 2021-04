Enrico Sarzanini

Ultima chiamata per la Lazio che questa sera contro il Milan (ore 20,45 Sky Sport) è obbligata a vincere per non perdere il treno Champions League. «Partita di grandissima importanza: per noi è da dentro o fuori» sottolinea Simone Inzaghi che dopo tre gare out a causa del Covid può finalmente tornare a guidare la squadra dalla panchina: «Sono molto contento di essere tornato, non è stato un periodo facile: avere una moglie e tre figli positivi con me non è stata una bella esperienza. Per fortuna è passata, faccio i complimenti ai ragazzi e allo staff, perché in questi 18 giorni sono stati bravissimi, vincendo partite importanti». Archiviato lo stop forzato l'allenatore sogna una cavalcata finale per centrare la qualificazione in Champions che, per stessa ammissione del diesse Tare, consentirebbe di fare investimenti di un certo tipo in vista della prossima stagione. Inzaghi in questo momento però ha la testa solo al campionato: «Nelle ultime 16 partite la Lazio ne ha vinte 12: un cammino straordinario. Abbiamo perso punti all'andata complice la Champions. Il girone complicato ci ha portato via energie fisiche e mentali. Dobbiamo chiudere nel migliore e questa gara è fondamentale». Per un attimo torna alla gara contro il Napoli nella quale, ammette «non siamo stati artefici noi del nostro destino», chiaro il riferimento ad alcune dubbie decisioni dell'arbitro Di Bello. C'è tempo anche per parlare del rinnovo fino al 2024: «Sono tornato da 3 ore, sto ultimando le visite di idoneità assicura Inzaghi - con tranquillità cercheremo di fare tutto».

Qualche novità sulla formazione che vedremo questa sera allo stadio Olimpico: Lulic preferito a Fares a sinistra, Lazzari confermato a destra. A centrocampo Leiva in cabina di regia, Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. In difesa con Reina tra i pali Marusic, Acerbi e Radu nella linea dei tre. Out Caicedo (fascite plantare), Correa sarà ancora al fianco di Immobile. Probabile formazione: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA