Enrico Sarzanini Tre colpi da regalare a Maurizio Sarri prima del ritiro ad Auronzo

Tre colpi da regalare a Maurizio Sarri prima del ritiro ad Auronzo del 10 luglio. La Lazio prova a dare un'accelerata al mercato per accontentare le richieste del neo tecnico che tra i suoi desiderata prima di firmare il contratto aveva messo proprio l'arrivo di almeno un paio di elementi nuovi sotto le Tre Cime di Lavaredo.

In attesa che Lotito sistemi la questione Salernitana il diesse Tare lavora su più tavoli e oggi potrebbe arrivare la prima fumata bianca: Elseid Hysaj è pronto a riabbracciare Sarri. Il terzino si è svincolato a zero dal Napoli e l'accordo quadriennale con il club è totale.

L'altro colpo sarebbe un clamoroso ritorno, quello di Felipe Anderson che dopo l'esperienza al West Ham e al Porto è pronto a vestire nuovamente la maglia della Lazio. La distanza tra le parti è colmabile, gli inglesi chiedono 11 milioni di euro, i biancocelesti ne mettono sul piatto 5 fissi e 3 di bonus la sensazione è che con un piccolo sforzo si chiuderà.

L'ultimo tassello porta il nome di Toma Basic, centrocampista del Bordeaux: accordo già trovato con il giocatore fino al 2025 a 1,4 milioni di euro l'anno, non c'è ancora l'intesa con il club francese che chiede 10 milioni contro i 6 più 1,5 di bonus proposti dalla Lazio. Anche in questo caso una distanza colmabile. Ieri la fine di un'era: sono terminati i contratti di Parolo, e di capitan Lulic, eroe del derby vinto in finale di Coppa Italia, che sui social saluta: «Non ho avuto la possibilità di continuare a lottare con voi, sono stati 10 anni indimenticabili».

Ritiro in Germania - La squadra dovrebbe tornare a svolgere la seconda parte del ritiro a Marienfeld in Germania, la società starebbe anche organizzando un'amichevole di lusso con una squadra tedesca.

