Enrico Sarzanini

Superare il 4-1 rimediato a Verona e rilanciarsi nella corsa al quarto posto. La Lazio ci crede ma di fronte avrà una Fiorentina in grande forma che nell'ultima gara ha steso il Cagliari 3-0. Il ritiro, almeno a parole, sembra aver ricompattato il gruppo ma servirà la conferma dal campo: «Dobbiamo essere un attimino più umili spiega il tecnico -. Abbiamo una buona squadra ma per diventare una grande squadra abbiamo molto lavoro da fare». Soprattutto sulla continuità: «Sentendo parlare i ragazzi e andando a scavare nel passato abbiamo visto che questi alti e bassi si stanno ripetendo da un anno e mezzo e quasi sempre con le squadre di seconda fascia. Significa che alla base c'è qualcosa di sbagliato negli approcci». Qualcuno parla di giocatori poco propensi a recepire i nuovi dettami del tecnico ma Sarri taglia corto: «Questa è una delle squadre che ha dato più disponibilità in 30 anni che faccio l'allenatore. Probabilmente abbiamo anche sbagliato qualche messaggio noi». Non resta che giocare ed il tecnico è ottimista: «Penso che la squadra è pronta. Vedendo l'atteggiamento dei ragazzi di questi giorni, penso di sì».

Da chiarire anche la questione Luis Alberto nelle ultime gare partito dalla panchina: «Ne ha fatte già 8 da titolare, ma le necessità del singolo non sono mai davanti a quelle della squadra. Si spera di risolvere tutti i nostri problemi».

Probabile formazione: Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile e Pedro.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA