Enrico Sarzanini Strategie definite da tempo ma mercato in entrata ancora bloccato.

Strategie definite da tempo ma mercato in entrata ancora bloccato. Non c'è davvero pace per la Lazio che, nell'anno in cui è riuscita a pianificare in tempo gli acquisti per la nuova stagione, deve fare i conti con l'indice di liquidità che al momento sta bloccando tutto. Scalpita il neo tecnico Maurizio Sarri che vorrebbe avere la squadra tipo a disposizione prima della fine di luglio, ma servirà fare cassa per ufficializzare i quattro nuovi acquisti già ad Auronzo (Kamenovic, Felipe Anderson, Hysaj e Romero), che si allenano grazie ad un permesso speciale, e chiudere definitivamente le operazioni Basic e Brandt, altri due elementi fortemente voluti da Sarri per completare la sua Lazio.

Come detto, però bisognerà fare cassa, servono almeno 25-30 milioni di euro e l'indiziato numero per arrivare a dama resta Correa. L'attaccante aveva già chiesto a gennaio di essere ceduto ma al momento non ci sono piste concrete. La strada che portava al Psg sembrava praticabile ma quando il club ha proposto di inserire nello scambio Sarabia la trattativa si è improvvisamente arenata.

Luis Alberto preferirebbe cambiare aria ma i 60 milioni di euro chiesti da Lotito hanno spaventato le squadra interessate, più praticabile vendere Patric e Fares, in uscita, anche se la loro cessione da sola non sbloccherebbe nulla. «Nuovi calciatori acquistati dalla società sono già in ritiro e altri arriveranno per migliorare una rosa che molti ci invidiano», ha sottolineato il patron Lotito nell'editoriale di Lazio Style Magazine da ieri in edicola, è solo la conferma della volontà da parte del numero uno biancoceleste di consegnare a Sarri una squadra di prima fascia che possa continuare a lottare per le posizioni di vertice ma soprattutto che provi a portare a casa un trofeo europeo.

Sarri con il Chelsea ha vinto l'Europa League e nel giorno della sua presentazione è stato chiaro: «Serve una rosa numero ma preferisco scoppiare a marzo piuttosto che fare figure di merda». Messaggio chiaro.

