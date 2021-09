Enrico Sarzanini

«Sono tornato per fare grandi cose». Felipe Anderson ha grandi ambizioni: tre anni lontano dalla Lazio lo hanno fortificato, adesso vuole fare qualcosa di importante nella squadra che otto anni fa lo lanciò nel calcio che conta: «Sono nel mio momento migliore ha detto a Lazio Style Radio - mi sento più forte fisicamente e mentalmente e ora voglio dimostrare quanto valgo». A volerlo è stato il tecnico Sarri che ha sempre speso parole di elogio nei suoi confronti: «Voglio ripagarlo e sono nel momento migliore per farlo». Il brasiliano sposa in pieno anche la filosofia dell'allenatore: «Come me è convinto che bisogna giocare a cacio divertendosi. Quando l'ho affrontato ho visto che le sue squadre vincevano divertendosi». Determinante nella scelta è stato anche l'affetto dei tifosi: «Si è creato un legame fortissimo e quando c'è stata questa possibilità mi ci sono fiondato. Abbiamo fatto tante cose belle insieme e c'è ancora tanto da fare».

Dopo l'esperienza in Premier con il West Ham si sente molto più forte: «Ho lavorato tanto sull'intensità e sulla forza. È un campionato bellissimo e veloce ma si pensa poco alla tattica». Contro lo Spezia ha segnato il suo primo gol, ma l'obiettivo a lungo termine è chiaro: «Per segnare c'è tempo adesso conta il gruppo e noi vogliamo tornare in Champions. In questi anni la Lazio ha vinto tanto crescendo come le sue ambizioni. Vogliamo vincere sempre e questo ci farà fare grandi cose». Chiusura dedicata alle critiche piovute su Immobile: «E' un attaccante straordinario, un leader che si prende cura di tutti e si carica di ogni responsabilità. Si è preso la Lazio. In Nazionale è diverso ma farà la differenza anche lì perché è un giocatore decisivo, parlano i numeri».

Dal campo Lazzari in gruppo ma a San Siro contro il Milan partirà dalla panchina.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA