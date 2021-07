Enrico Sarzanini

Sono passati quasi sei anni da quando quel giovane ragazzo serbo arrivò alla Lazio dopo il gran rifiuto alla Fiorentina. Sergej Milinkovic oggi è diventato un leader. Non è stato facile ma ce l'ha fatta. Forgiato da Simone Inzaghi, che con lui ha utilizzato la tecnica del bastone e della carota, lasciandolo a volte in panchina per punizione, è pronto a esplodere definitivamente sotto la guida del comandante Maurizio Sarri. Ha accettato la sfida nell'anno in cui potrà finalmente passare da sergente' a capitano. Dopo l'addio di Lulic e Parolo, infatti, la sua posizione nello spogliatoio è migliorata. Immobile porterà la fascia di capitano ma sarà Milinkovic ad ereditarla come vice in caso di necessità, come accaduto nelle amichevoli che si sono giocate ad Auronzo. Ogni sessione estiva di mercato è stato accostato ai più grandi club europei ma alla fine è sempre rimasto a Roma. Troppi anche per Real e Barcellona i 120 milioni di euro chiesti da Claudio Lotito che su di lui ha sempre puntato forte, tanto da fargli firmare un contratto fino al 2025 a 3 milioni netti a stagione. Oggi Milinkovic si è preso la Lazio: «Mi sento ormai un leader ha spiegato in una recente intervista - sono al mio sesto anno qui e vediamo di farne tanti altri». Presente ma anche futuro perché sogna di vincere qualcosa di importante con questa maglia: «Sono qui da molto tempo e spero di restare per molto. Vedo i giovani e penso a quando ero al loro posto, cerco di aiutarli come hanno fatto i senatori con me».

Intanto, dalla Spagna arriva una clamorosa voce di mercato: secondo Mundo Deportivo' la Lazio sarebbe interessata a Rafinha centrocampista del PSG che non rientra più nei piani di Pochettino e sulle cui tracce ci sarebbe anche il Milan: costa 10 milioni di euro ma il vero ostacolo è l'ingaggio da oltre 5 milioni di euro netti, ben oltre i parametri biancocelesti. Sempre viva la pista che porta a Callejon ma la Fiorentina chiede quattro milioni di euro per il giocatore, una richiesta che Lotito ritiene eccessiva.

