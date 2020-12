Enrico Sarzanini

Soffre, lotta, va sotto, pareggia e sfiora la clamorosa vittoria. Al Signal Iduna Park la Lazio ferma il Borussia Dortmund 1-1, alla rete di Guerreiro risponde il solito Immobile. Gara di grande personalità dei biancocelesti che adesso si giocheranno l'accesso agli ottavi di Champions nell'ultima sfida interna contro il Bruges che, vittorioso sullo Zenit, resta al terzo posto a due lunghezze proprio dalla squadra di Inzaghi. Rimandata la sfida tra Haaland, out per un fastidio al ginocchio, ed Immobile che continua a segnare e trova su rigore la quarta rete in tre gare di Champions. L'attaccante esalta la prestazione del gruppo: «Abbiamo fatto un primo tempo sicuramente non all'altezza ma non disastroso subendo gol su un errore in disimpegno, ma siamo stati bravi a reagire e a tentare l'assalto finale nel finale. Questa è mentalità da grande squadra. Ci prendiamo la reazione, il punto e adesso puntiamo alla qualificazione agli ottavi che meritiamo ampiamente per quello che abbiamo fatto cedere». Così sul gol dell'ex: «Sono contento ma meritavamo tutti di più, perdere sarebbe stata una grande beffa per quello che si è visto».

Sorride, e non potrebbe essere altrimenti, Simone Inzaghi: «Ho visto quello che avevo chiesto: una prestazione di carattere contro una grande squadra. Abbiamo dimostrato ancora una volta che la Lazio ha grande personalità e lo ha dimostrato ampiamente». All'appello manca solo la qualificazione agli ottavi: «C'è grande rammarico perché avremmo meritato di più e con questo ruolino generalmente si centra la qualificazione in anticipo ma per come si erano messe le cose e per l'emergenza con cui abbiamo fatto i conti va bene così». Adesso il tecnico si aspetta un reazione anche in campionato: «Il salto di qualità è tutto lì: serve giocare all'altezza in tutte le competizioni».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Dicembre 2020, 05:01

