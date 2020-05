Enrico Sarzanini

«Siamo contenti di aver ripreso gli allenamenti, stiamo tutti bene». La voglia di ripartire della Lazio è tutta nelle parole di Adam Marusic. Il montenegrino, è stato uno dei giocatori che hanno preso parte alla sgambata mattutina a Formello alla quale ha partecipato anche Simone Inzaghi che, con tanto di mascherina, ha seguito la seduta a distanza concedendosi anche un po' di esercizi e qualche giro di campo. Il gruppo freme, è carico al punto giusto e non vede l'ora di poter tornare in campo per sfidare la Juventus capolista nella lotta per lo scudetto: «Dobbiamo rispettare le decisioni che verranno assunte dalle persone preposte ma vogliamo giocare perché su una cosa siamo tutti d'accordo: stavamo esprimendo il miglior calcio in Italia». Tra le tante vittorie collezionate primo dello stop, Marusic ne sceglie una in particolare: «Quella in casa con l'Inter che abbiamo sconfitto 2-1 - spiega a Lazio Style Radio -. I tifosi sugli spalti ci hanno dato una grande spinta, non sarà la stessa cosa tornare in campo senza spettatori ma è più importante riprendere a giocare». In attesa che riprenda il campionato il centrocampista ha rivisto diverse partite giocate in stagione: «Soprattutto Genoa-Lazio, vista e rivista scherza perché ho segnato». L'obiettivo però adesso è uno solo: «Vogliamo tornare a giocare, abbiamo tutti una grande voglia e una grande carica. Mancano ancora 12 partite, abbiamo voglia di continuare, ce la vogliamo giocare fino all'ultimo e vedere cosa accadrà. Speriamo che questo momento possa terminare il prima possibile, abbiamo ancora più voglia di tornare a giocare».

