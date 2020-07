Enrico Sarzanini

Si ferma a Udine la striscia negativa della Lazio che però, dopo tre sconfitte di fila, conquista alla Dacia Arena uno sbiadito 0-0. La squadra di Inzaghi non riesce più a vincere e, dopo aver perso il secondo posto superata dall'Atalanta che martedì ha travolto il Brescia, questa sera qualora l'Inter dovesse battere la Spal a Ferrara rischia di scivolare al quarto posto. Con questo punto la squadra biancoceleste avvicina il traguardo qualificazione in Champions League che adesso dista quattro punti. Lunedì prossimo la squadra di Inzaghi se la dovrà vedere contro la Juventus in quello che, alla ripresa, era stato preannunciato come uno scontro per lo scudetto e che invece sarà una gara tra due squadre in crisi di risultati.

Gara equilibrata con le due squadre che si sono date battaglia soprattutto nel primo tempo, nei secondi finali De Paul ha messo i brividi a Simone Inzaghi con un tiro dalla distanza che ha scheggiato il palo esterno, sfiorando un gol che avrebbe avuto il sapore della clamorosa beffa per i biancocelesti.

Scelte forzate per l'allenatore della Lazio alle prese con tantissime assenze e costretto a chiedere gli straordinari alla squadra che, dopo un bel primo tempo, nella ripresa pur sulle gambe soprattutto nel finale, ha cercato i tre punti fino alla fine. Altra serata da dimenticare per Ciro Immobile la brutta copia del giocatore ammirato prima dello stop per il covid. L'attaccante non è mai stato lucido e negli ultimi metri ha fatto sempre la scelta sbagliata. Una preoccupante involuzione che sta pesando e non poco sui risultati della Lazio che ormai non vince dallo scorso 30 giugno quando superò 3-1 il Torino fuori casa. Non va meglio a Caicedo apparso molto nervoso e incapace di far valere la sua possanza fisica. Serata grigia anche per Milinkovic che, complice anche il problema al polpaccio, non riesce mai a trovare il guizzo giusto, da rivedere anche la prestazione di Luis Alberto: i colpi d'autore ci sono e in qualche occasione riesce a farli vedere ma manca la condizione e la convinzione.

«Abbiamo provato in tutte le maniere a vincere soprattutto nel primo tempo poi sono venute meno le forze e nel finale un brivido con il palo di De Paul. Dovevamo vincere ma in questo momento è così: mancano tre punti per centrare la qualificazione in Champions», ha detto Inzaghi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020

