Enrico Sarzanini Si apre oggi alle 11 il processo alla Lazio per il caso tamponi.

Si apre oggi alle 11 il processo alla Lazio per il caso tamponi. Davanti al Tribunale Federale, i legali del presidente biancoceleste Claudio Lotito, collegati da remoto, proveranno a smontare i sei capi d'imputazione a sostegno del deferimento disposto da Chiné, capo della Procura, il 16 febbraio scorso.

Una strategia difensiva che punterà molto sul fatto che il protocollo non è stato ancora approvato dal Coni come conferma Gian Michele Gentile, l'avvocato della società biancoceleste: «Abbiamo fatto delle ricerche da cui è emersa questa cosa. Noi abbiamo anche indicato due testimoni (uno è Di Rosa dirigente della Asl Roma 1, ndr) che, qualora il collegio lo dovesse ritenere utile, potranno essere anche ascoltati ma la cui testimonianza è comunque presente negli atti che porteremo al Tribunale Federale». Venticinque pagine di

memoria difensiva e altre cinquantadue di allegati per ricostruire la condotta della Lazio e dimostrare come Immobile (negativo) potesse giocare il primo novembre 2020 a Torino, cardine su cui gira la parte principale del processo di primo grado e che ha investito da mesi Lotito e i suoi medici: «Sarà il presidente a stabilire la cronologia dell'udienza prosegue Gentile - dovremmo cominciare con la discussione sull'ammissione dell'intervento del Torino, poi si dovrebbe passare all'eventuale ammissione di prove. Una volta deciso il tutto se non ci sono da sentire dei testimoni si inizierà la discussione».

La Procura sarebbe pronta a fare richieste pesanti ossia l'inibizione di Lotito e almeno 6 punti di penalizzazione: «Tutto è verosimile, ma una cosa è la richiesta, un'altra la decisione. L'atteggiamento della Procura è certamente colpevolista quindi non mi meraviglierei di una eventuale richiesta molto dura». La sentenza potrebbe arrivare già questa sera, nel caso in cui il collegio dovesse riuscire ad esaminare tutte le carte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

