Enrico Sarzanini Serviva una vittoria scaccia crisi, è arrivato un pareggio

Serviva una vittoria scaccia crisi, è arrivato un pareggio in rimonta che conferma il momento in chiaroscuro della Lazio. All'Olimpico è finita 2-2 tra i biancocelesti e il Cagliari che prima con Joao Pedro poi con Keita hanno spaventato Sarri che, squalificato, ha seguito tutta la gara da un box, camminando e fumando nervosamente. Illusa dalla rete di Immobile, la quinta in campionato, la Lazio si è salvata grazie al gol di Cataldi che torna a segnare in campionato un anno e mezzo dopo l'ultima volta: il centrocampista romano ha tolto la ragnatela dal sette e la squadra dagli impicci poi ha festeggiato andando ad abbracciare in panchina Strakosha. A proposito del portiere albanese bello lo striscione della Curva Nord dopo l'errore in Europa League: Non ti curar di loro ma guarda e para. Daje Strakosha. La Lazio ha dominato in lungo e in largo la partita ma non ha saputo concretizzare ed ha rischiato il capitombolo, il resto lo ha fatto il portiere sardo Cragno con le sue parate. Sconfitta evitata per un pelo ma a una settimana dall'atteso derby contro la Roma di Mourinho è scattato l'allarme rosso. Per riprendere il cammino intrapreso a inizio stagione servirà un'inversione di tendenza anche perché la crisi è dietro l'angolo e le tante gare che aspettano la squadra non aiutano. A fine gara Martusciello è soddisfatto a metà: Il punto fa morale dopo due sconfitte, stiamo crescendo e si vede ma servirà del tempo. Peccato per i gol subiti che potevano essere evitati ma mi è piaciuta molto la reazione dei ragazzi. Cataldi dopo un anno parcheggiato in panchina cerca riscatto: Sarri è bravo a coinvolgere tutti, lavoriamo bene in settimana, con intensità. Spero di metterlo in difficoltà, è difficile giocare nel centrocampo della Lazio e io ce la metto tutta.



