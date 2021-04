Enrico Sarzanini

Senza Correa, con Immobile in astinenza e un Muriqi che non si sblocca, Caicedo sogna di portare la Lazio in Champions. Impossibile farne a meno mai come in questo momento è lui l'uomo della provvidenza. Non fosse stato per l'ecuadoriano, d'altronde, che ha portato in dote ai biancocelesti ben nove punti la Champions oggi sarebbe già un miraggio. Caicedo è una sentenza, ogni volta che entra segna e decide la partita. Due delle ultime tre vittorie portano la sua firma e da quando veste la maglia della Lazio i gol dall'80' in poi sono stati ben 9 sui 33 totali. Tutto iniziò il 3 dicembre 2017 a Marassi contro la Sampdoria quando fu un suo tap-in a regalare i tre punti, quella che sembrava una casualità divenne ben presto una piacevole abitudine per Inzaghi e per i tifosi biancocelesti: Sassuolo, Juventus, Cagliari, Torino, Zenit, ancora Juventus, Crotone e Spezia. Non fosse stato per lui l'ultima gara contro lo Spezia sarebbe stato l'ennesimo rimpianto della stagione ed invece grazie alla sua zampata la Lazio è rimasta agganciata al treno Champions. Adesso è arrivato il suo momento e non potrebbe essere altrimenti per quello della rosa laziale che ha il miglior rapporto gol/minuti giocati con una rete ogni 103 minuti. Domenica a Verona Inzaghi non avrà molta scelta e si affiderà alla sua efficacia sotto porta: squalificato Correa e con Muriqi che non riesce a sbloccarsi Caicedo dovrà aiutare la Lazio a mantenere accese le speranze di qualificazione in Champions. Non ci sono seconde chiamate, Verona come le 10 gare che mancano da qui alla fine sono tutte finali da non perdere per non avere rimpianti. Mano leggera intanto del Giudice Sportivo che, oltre a Correa, ha fermato per un turno anche Lazzari per il quale si temeva la stangata. Ieri infine la ripresa a Formello: unici assenti Luiz Felipe, che continua a svolgere sedute differenziate, e i due acciaccati Patric e Luis Alberto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA