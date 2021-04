Enrico Sarzanini

Sei finali da giocarsi fino all'ultimo. Un'impresa quasi disperata alla quale però il tecnico Simone Inzaghi non vuole assolutamente rinunciare. Un concetto che l'allenatore ha ribadito ieri all'indomani del convincente 3-0 contro il Milan anche perché mai come in questo momento, l'allenatore crede nel quarto posto. Calendario assolutamente non proibitivo la squadra biancoceleste dovrà affrontare Genoa, Parma, Torino e Roma in casa e sfidare Fiorentina e Sassuolo in trasferta. In attesa di giocarsela i numeri sono dalla parte di Inzaghi: come sottolinea Lazio Page' i biancocelesti hanno vinto lunedì sera la decima partita consecutiva in casa (seconda migliore striscia d'Europa), segnando per la diciannovesima partita consecutiva in casa (terza migliore striscia d'Europa) e interrompendo la striscia di 4 vittorie esterne consecutive del Milan (terza d'Europa).

LEDESMA TORNA L'ex capitano della Lazio Christian Ledesma torna in campo sempre con l'aquila sul petto ma questa volta per la Lazio calcio a 8. Avere un campione che ha fatto grandi cose con la Lazio è motivo di vanto le parole del Presidente Liguori. La presentazione venerdì 30 aprile alle 17.30 al Circolo Canottieri Lazio.

