Enrico Sarzanini

Sarri ha fretta di costruire la nuova Lazio. Non vede l'ora di cominciare la sua avventura in biancoceleste e spera di poterlo fare ad Auronzo con almeno un paio di nuovi innesti. Difficile ma non impossibile, nell'ultimo faccia a faccia con il diesse Tare oltre a tracciare le linee guida del mercato il tecnico ha chiesto che per la prossima stagione vengano acquistati 5-7 elementi nuovi. Precedenza agli esterni d'attacco, tra le priorità c'è anche la questione portiere. La certezza ad oggi si chiama Reina che Sarri h avuto anche ai tempi del Napoli e che ha già sentito al telefono per farsi fare un quadro della situazione. Nell'ultima stagione, complice il rendimento a corrente alternata di Strakosha, Simone Inzaghi aveva dato i gradi di titolare allo spagnolo che, a 39 anni, non potrà però più garantire lo stesso rendimento. Il nodo della questione è nel contratto del portiere albanese in scadenza 2022, le strade da percorrere sono poche: rinnovo o cessione (in Serie A ha diversi estimatori tra cui il Torino). Il tempo a disposizione è poco ed è possibile che nel frattempo Sarri valuti l'albanese in ritiro in attesa di novità su uno dei due fonti. Al patron Lotito piace molto Gollini dell'Atalanta, in rotta con Gasperini e valutato 20 milioni di euro.

Occhio anche sugli esterni di attacco, prima richiesta di Sarri ma prima bisognerà cedere Correa destinato a lasciare i biancocelesti: sulle sue tracce c'è l'Arsenal pronto ad arrivare a 30 milioni di euro più bonus. La strada intrapresa è quella giusta con un altro piccolo sforzo si può intavolare la trattativa. Nome nuovo per la difesa: si tratta di Sead Kolasinac, terzino sinistro 27enne dello Shalke 04 valutato 3-4 milioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA