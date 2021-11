Enrico Sarzanini

Sarri è in attesa e incrocia le dita: salvo clamorose sorprese Immobile salterà il big match contro la Juventus e rischia di dare forfait anche contro il Napoli, ma il tecnico spera ancora in un miracolo. L'esito dei primi controlli ha evidenziato un vasto edema al polpaccio sinistro, si parla di una lesione di primo grado ma bisognerà attendere nuovi esami per una diagnosi più precisa come spiega Enrico Castellacci, storico medico della Nazionale Italiana e presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio: «Senza una diagnosi precisa ha detto a TMW Radio - non si può parlare di tempi di recupero. Si è parlato di probabile stiramento, vuol dire che il giocatore ha un ematoma, che si è creato appunto dallo stiramento del muscolo. L'ematoma da trauma è diverso da quello dovuto a stiramento. Se recupera in 15 giorni vuol dire che aveva solo un edema e non uno stiramento».

Sarri attende e studia le alternative, due le soluzioni: Muriqi al posto di Immobile o Pedro falso nueve. Il tecnico va in quest'ultima direzione (ieri ha provato questo assetto tattico in allenamento) e lo ha fatto capire sul campo avendo impiegato Muriqi appena 200' tra Campionato ed Europa League. L'attaccante ha recepito il messaggio e avrebbe chiesto di essere ceduto già nella finestra di gennaio per tornare in Turchia dove ha grandi estimatori.



