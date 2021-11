Enrico Sarzanini

Sarri a vita. E' l'idea del patron della Lazio Claudio Lotito che ha individuato nel tecnico biancoceleste il futuro della squadra. D'altronde è nel dna di questo presidente fare scelte radicali, è sempre stato uno da prendere o lasciare'. Se punta su un cavallo lo fa fino alla fine. Era già accaduto con Inzaghi quando, nonostante le critiche che gli erano piovute addosso per quella scelta a molti sembrata azzardata, era andato dritto per la sua strada; sono stati i risultati a dargli poi ragione. Con Sarri il discorso è stato diverso: in estate gli ha proposto un triennale con opzione per il quarto anno, è stato l'allenatore a chiedere due anni di contratto. Uno scrupolo quello di Sarri che voleva capire se l'ambiente fosse adatto a lui. E la risposta è arrivata in breve tempo perché le parole al miele spese nei giorni scorsi in tv, confermano che qui a Roma ci vuole restare eccome: Sto benissimo, mi diverto ha detto -. C'è una grande tifoseria, disponibile e paziente. Se il presidente vuole parlare di rinnovo non ci saranno problemi. Musica per le orecchie di Lotito che vuole fare di Sarri il perno della Lazio del futuro. Per lui è pronto un rinnovo fino al 2025, con opzione per il 2026, e chissà che la storia non possa proseguire ancora magari con un ruolo che vada oltre la panchina. Ma è presto per parlarne.

Il toscano è certo che si possa costruire un progetto vincente, che si possa davvero ambire a qualcosa di importante. Le basi per il rinnovo ci sono, i due potrebbero vedersi già in settimana per iniziare a mettere tutti i pezzi a posto, Sarri chiederà solo garanzie tecniche. L'obiettivo e puntellare la squadra già a gennaio.

Cataldi in azzurro - E' davvero un momento magico per Danilo Cataldi convocato dal ct dell'Italia Roberto Mancini al posto di Pellegrini che ha dovuto lasciare il ritiro per problemi fisici.



