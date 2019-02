Enrico Sarzanini

ROMA - Vorrei ma non posso: la Lazio gioca bene, a tratti domina anche il Milan ma alla fine resta a bocca asciutta. Allo stadio Olimpico nell'andata delle semifinali di Coppa Italia finisce 0-0 come un anno fa. Tutto rimandato alla sfida di ritorno che si giocherà il 24 aprile a San Siro ma il rimpianto per il risultato è forte soprattutto nelle parole del tecnico Inzaghi: «Ci è mancato solo il gol. E' stata davvero una bella gara quella giocata dai ragazzi, una partita di sostanza e giocata con grande attenzione. Giocavamo contro la squadra più in forma del momento eppure Strakosha non ha fatto una parata e abbiamo rischiato più volte di segnare». Focus sulla difesa che non ha sbagliato praticamente nulla: «Acerbi sta facendo grandissime cose ma anche gli altri non sono stati da meno: abbiamo difeso bene costruendo anche tante azioni e andando vicino alla ciliegina del gol ma sono certo che alla fine ci sbloccheremo». Diversi i giocatori non al top, Inzaghi ci tiene a fare i complimenti ai suoi: «I ragazzi sono davvero disponibili e tutti pronti a scendere in campo anche se non al cento per cento. Bastos ieri ha fatto il primo mezzo allenamento e alla fine è voluto scendere in campo».

Due gli episodi dubbi in area, uno su Correa l'altro su Milinkovic che si è beccato una gomitata di Musacchio: «Non amo commentare gli episodi arbitrali ma sul contrasto credo che si poteva fischiare il rigore».

Milan sotto tono ma il tecnico esalta i suoi: «La squadra rossonera ha grande qualità ma i meriti sono tutti dei ragazzi per una gara davvero di grande valore. Sono contento per quello che ho visto e fiducioso per il futuro». Lazio ancora con la difesa a tre nonostante alla vigilia fosse stato provato il 4-2-3-1: «Si parla tanto di modulo ma secondo me conta l'interpretazione. Lo scorso anno siamo stati il miglior attacco d'Europa con lo stesso sistema di gioco. Abbiamo grandi qualità ma è normale che le annate cambiano. Io sono certo che daremo delle soddisfazioni ai nostri tifosi».

La testa adesso è al derby: «La semifinale di ritorno si giocherà tra due mesi, ributtiamoci in campionato perché tra tre giorni c'è la Roma: con questa convinzione e questa tenacia faremo una gran partita».

Soddisfatto capitan Lulic: «Era importante non prendere gol in casa e ci siamo riusciti, poi fra due mesi ce la giocheremo a San Siro. Adesso pensiamo al derby».

