Enrico Sarzanini

ROMA - «Voglio andare alla Lazio». Vedta Muriqi rompe gli indugi ed esce allo scoperto. Dopo giorni e settimane di trattative tra la società biancoceleste e il Fenerbahçe l'attaccante kosovaro entra in gioco e prova a dare un'accelerata alla trattativa: «Il Fenerbahçe h un posto speciale nella mia vita. Voglio andarmene da qui con eleganza, senza strappi ha raccontato al giornalista Ertan Suzgun -. Non ho mai portato avanti trattative che non fossero in linea con gli interessi del club». Poi arriva la frecciata ai dirigenti del club turco: «La Lazio gioca in Serie A e farà la Champions, è un passo importante nella mia carriera. Tuttavia le trattative stanno durando davvero tanto e questo ha iniziato a darmi fastidio, è logorante». L'attaccante chiede che l'operazione venga conclusa: «Mi possono vendere a sei volte il prezzo d'acquisto, voglio che questa trattativa finisca il prima possibile». Parole poco gradite al club turco, il giocatore interpellato dai dirigenti avrebbe parlato di una chiacchierata privata trasformata senza autorizzazione in un'intervista, giustificazione che non cambia il senso del discorso. La trattativa è comunque a un passo dall'essere chiusa: Lotito ha alzato l'offerta arrivando a 16 milioni più 3 di bonus, molto vicina ai 20 chiesti dal Fenerbahçe, per il giocatore è pronto un contratto di cinque anni a 2,5 netti a stagione; un emissario della Lazio è in Turchia per un summit si spera decisivo. Muriqi arriverà a prescindere dalla partenza di Caicedo, che in settimana potrebbe lasciare la Lazio destinazione Dubai; in caso di partenza Inzaghi ha chiesto un vice Correa. Vicina anche la chiusura dell'affare Fares con la Spal, la società biancoceleste ha messo sul piatto 7 milioni di euro più 2 di bonus. Fino all'ultimo il diesse Tare ha provato a inserire Palombi, ma gli spallini vogliono solo cash e con un altro piccolo sforzo si potrà scrivere la parola fine. Fronte Kumbulla l'Inter si sarebbe tirata indietro perché ritiene i 30 milioni chiesti dal Verona eccessivi, la Lazio potrebbe tornare in corsa ma a quelle cifre Tare non si siederà al tavolo delle trattative. Spunta un nuovo nome per il centrocampo: secondo Don Balon' Jefferson Lerma del Bournemouth sarebbe un obiettivo biancoceleste: classe 94, si è affermato nella nazionale colombiana. Mercato in entrata ma anche in uscita, si lavora per sistemare i tanti esuberi in rosa che farebbero risparmiare alla società oltre 10 milioni di euro di ingaggi: oltre a Caicedo nella lunga lista figurano i nomi di Bastos, Wallace, Badelj, Proto, Jony, Durmisi e Di Gennaro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 05:01

