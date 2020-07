Enrico Sarzanini

ROMA «Vogliamo a tutti i costi salire sul podio perché ce lo meritiamo». Eccolo l'ultimo obiettivo del tecnico della Lazio Simone Inzaghi, che vuole chiudere al meglio la stagione. Archiviata l'amarezza per aver perso il treno scudetto, i biancocelesti si sono ampiamente consolati con una Supercoppa Italiana in bacheca e la qualificazione in Champions che mancava da 13 anni. Complici i cospicui introiti che garantisce la partecipazione alla massima competizione europea, obiettivo minimo dichiarato la scorsa estate, i biancocelesti potranno ambire al tanto agognato salto di qualità: nelle casse della società infatti entreranno circa 27 milioni di euro garantiti dalla partecipazione alla fase a gironi. Il presidente Claudio Lotito, così come Inzaghi, però ambisce al podio anche perché tra quarto e secondo posto ballano circa 10 milioni di euro complessivi, soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato. Se infatti la quota fissa dei diritti tv è di 28,8 milioni quella variabile è determinata proprio in base alla classifica: lo scorso anno la prima incassò 23,4 milioni, la seconda 19,4, la terza 16,8 mentre alla quarta andarono 14,2 milioni e qui già saltano all'occhio i quasi 5 milioni di differenza tra la seconda e la quarta classificata. A tutto ciò, vanno sommati i ricavi ulteriori derivanti dai posti Champions, 25 milioni di premi Uefa. Lo scorso anno alla prima andarono 10,3 milioni di euro, 7,75 alla seconda, 5,15 alla terza e 2,75 alla quarta. Anche in questo caso la differenza tra seconda e quarta classificata è notevole con un divario di circa 5 milioni di euro. A due giornate dalla fine dunque sono ancora tanti i motivi per chiudere al meglio una stagione esaltante.

Rimborsi. La società infine ha reso note le modalità di rimborso per gli abbonati per le gare che si sono giocate a porte chiuse: si dovrà andare su www.rimborso.info a partire dalle 12 del giorno 29 luglio e fini alle ore 20 del 30 agosto 2020.

