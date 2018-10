Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Vittoria e vendetta. Inzaghi cerca contro l'Inter quei tre punti che lo scorso anno spedirono i nerazzurri in Champions e la sua Lazio all'inferno. «Non posso dimenticare quel 20 maggio» esordisce il tecnico biancoceleste che ha ancora negli occhi quella sconfitta: «Terremo presente quella gara e gli errori che abbiano fatto». Una vendetta sportiva da consumare tempo permettendo vista l'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile che mette a serio rischio il match (potrebbe slittare a domani, ndr) che servirà alla squadra per confermare le sue ambizioni Champions: «Vogliamo arrivare tra le prime quattro e questa ai fini della classifica sarà una gara importante». Da infrangere anche il tabù contro le grandi: «Veniamo da un'ottima partita a Marsiglia, paragonabile alle migliori del nostro campionato, e costruito per vincere la Ligue 1. Ha fatto crescere l'autostima, possiamo migliorare ancora».Tanti i dubbi di formazione. Out Leiva, in dubbio Berisha, Immobile e Badlej, Caicedo non è al top della forma mentre Luis Alberto continua a dire di non sentirsi al 100%: «Se mancherà qualcuno troverò una soluzione e cpomunque giocare partite intense ravvicinate è difficile e sarò costretto a cambiare».All'Olimpico torneranno diversi ex, tra questi ci sarà anche quel De Vrij fortemente criticato per essere andato all'Inter a parametro zero. L'olandese lo scorso anno fu protagonista in negativo con il fallo da rigore su Icardi: «Ma lo rifarei giocare spiega Inzaghi perché lui ha dato il 100% con la Lazio e si è macchiato di un rigore che poteva avvenire ogni domenica. Purtroppo è successo all'ultima. Nei primi due anni mi ha dato tantissimo, è un bravo ragazzo, lo rivedrò con piacere così come Keita e Candreva». Resta lo sgarbo fatto alla Lazio con la firma sul nuovo contratto con i nerazzurri arrivata prima della fine del campionato: «Il regolamento dovrebbe cambiare, quello è stato un caso limite, ci siamo giocati un posto Champions nell'ultima partita proprio con loro ed abbiamo visto ciò che è successo».Inzaghi vede una sfida alla pari: «Loro sono stati costruiti per lo scudetto, ma ce la giochiamo. I nostri risultati passano attraverso il campo, abbiamo davanti cinque corazzate difficili da superare. L'anno scorso, non solo per colpe nostre, non siamo arrivati all'obiettivo e quest'anno ci riproveremo».riproduzione riservata ®