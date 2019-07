Enrico Sarzanini

ROMA Vacanze ormai agli sgoccioli la stagione della Lazio sta per cominciare. Appuntamento il 9 luglio a Formello per il raduno e le visite mediche di idoneità scaglionate in tre giorni, il 12 la squadra partirà alla volta di Auronzo di Cadore per effettuare la prima parte della preparazione. Tra le tante certezze e le novità (Adenkaye, Jony, Vavro e forse Lazzari) il tecnico Inzaghi deve fare i conti con il caso legato a Luis Alberto. L'atteggiamento mostrato dal giocatore in queste vacanze non è affatto piaciuto alla società ed in particolare al presidente Lotito che non ha gradito alcune dichiarazioni del giocatore. Lo spagnolo, per rispondere ad un'intervista del presidente biancoceleste che, come spesso accade anche con altri calciatori, ad una domanda sulla possibile cessione dello spagnolo aveva risposto con un laconico «se c'è una cosa che nel mondo del calcio non manca sono i giocatori», era andato giù duro: «Ci sono cose che non capisco aveva detto piccato a un giornalista di Siviglia -. Non riesco a comprendere quello che ha detto Lotito, mi dà fastidio. Non va bene. Abbiamo vinto due trofei, così rischi di non valorizzare i tuoi giocatori».

Il presidente biancoceleste attende che il giocatore rientri a Roma per un faccia a faccia: chiederà spiegazioni di quelle dichiarazioni e cercherà di capire le intenzioni del giocatore per la prossima stagione. In realtà Lotito avrebbe chiesto al diesse Tare di cercare una squadra a cui venderlo anche se i 30 milioni di valutazione rendono l'operazione quantomeno complicata. Inzaghi punta forte sullo spagnolo che sarà regolarmente in ritiro ad Auronzo, come ha confermato ieri in una storia di Instagram proprio per rispondere alle recenti polemiche che lo hanno visto protagonista, ma il mercato è lungo e se ci sarà l'occasione giusta il giocatore verrà ceduto.

Intanto mentre l'agente di Badelj, Alessandro Lucci, ha incontrato la Fiorentina per provare a riportare il centrocampista in viola, il diesse della Spal ha parlato di Lazzari: «Ne stiamo discutendo, ci sono ancora delle situazioni da chiarire, e finché non ci sono le firme sul contratto, non si può parlare di cosa fatta con la Lazio. A ogni modo siamo a un buon punto». Ultimo ostacolo è l'accordo contrattuale tra la società di Ferrara e Murgia.

Venerdì 5 Luglio 2019, 05:01

