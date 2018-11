Enrico Sarzanini ROMA Una vittoria per rinnovare le ambizioni da Champions.

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Una vittoria per rinnovare le ambizioni da Champions. Nell'anticipo dell'ora di pranzo la Lazio fa un sol boccone della Spal, si conferma quarta in classifica e cancella la sconfitta subita contro l'Inter. Protagonista del 4-1 Ciro Immobile che davanti al ct azzurro Mancini ha messo a segno la quattordicesima doppietta in biancoceleste che ha dedicato alla moglie «che mi segue sempre anche in trasferta e che amo» come ha spiegato a fine gara, l'opera è stata completata dalla sassata di Cataldi dai 25 metri e dall'inossidabile Parolo che ha chiuso con un tiro da fuori area: «Mancini mi conosce spiega l'attaccante - mi ha sempre chiamato, come ho già detto ci sono delle scelte da fare. Io mi farò trovare sempre carico». Era importante ripartire dopo il 3-0 subito dall'Inter: «Abbiamo fatto una grande partita, bisognava reagire e lo abbiamo fatto. Questi risultati ci servono per la classifica e per il morale». Poi torna sulle critiche dopo la sconfitta contro i nerazzurri: «Ci potevano stare: la gente si aspetta tanto da noi e invece non siamo scesi in campo». Il passo successivo sarà battere un big: «Per noi è importante mantenere il passo giusto ed abbiamo dato un segnale di maturità ma contro le grandi dobbiamo fare un passo in più a livello mentale». Ovviamente soddisfatto Inzaghi: «Ci volevamo riscattare dopo la sconfitta contro l'Inter. Questi sono tre punti importanti. Abbiamo fatto un'ottima partita contro una buona squadra e i ragazzi sono stati bravi i a non disunirsi dopo l'1-1». Il tecnico respinge le tante critiche arrivate in settimana: «Dopo una sconfitta come quella con l'Inter è giusto analizzare cosa non ha funzionato ma siamo al quarto posto e i ragazzi hanno reagito nel migliore dei modi. Abbiamo vinto 7 partite su 11, in Europa League siamo secondi in un girone difficile. Alleno un grande gruppo». Tra i protagonisti Cataldi che ha parlato «di un nuovo inizio», Inzaghi ci tiene a fargli i complimenti: «Si è meritato questa giornata per come si è comportato fin dal ritiro. Milinkovic? Da lui mi aspetto quantità e qualità».riproduzione riservata ®