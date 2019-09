Enrico Sarzanini

ROMA - Una vittoria importante per la classifica e per il morale. La Lazio supera il Parma 2-0 allo stadio Olimpico e dà un calcio a una crisi latente e pronta a manifestarsi. Sblocca Immobile dopo appena 8', l'attaccante trova il quarto gol in altrettante gare, il primo all'Olimpico dove non segnava su azione dal 4 novembre scorso (contro la Spal); l'attaccante azzurro, poi, al momento del cambio arrivato al 18' della ripresa, è stato protagonista di un brutto battibecco con Inzaghi che ha reagito riprendendolo per la plateale lamentela. Il raddoppio porta la firma di Marusic,

La Lazio così, dopo due sconfitte di fila, riparte e guarda alla sfida contro l'Inter con maggiore fiducia: «Eravamo dispiaciuti per queste due sconfitte ha spiegato Inzaghi - che secondo me non meritavamo ma questa vittoria ci ha ridato morale e fiducia». Biancocelesti meno aggressivi rispetto alle ultime due sfide, un atteggiamento che ha premiato: «Abbiamo comunque creato tanto ma siamo stati più lucidi rispetto alle ultime gare anche perché rispetto alle prime due giornate abbiamo iniziato a giocare ogni tre giorni. Mi è piaciuto molto come i ragazzi hanno gestito la gara anche perché le due sconfitte bruciavano e c'era tanta voglia di reagire anche alle tante critiche piovute in questi giorni». Poi torna sul battibecco con Immobile: «Le sue proteste sono state troppo plateali ma Ciro è quello che soffre più di tutti la situazione ed era stato male per le due sconfitte. Nell'intervallo non stava bene così ho preferito cambiarlo, anche perché io sono l'allenatore e faccio le scelte senza guardare in faccia nessuno; ma quando si rivedrà capirà che avevo ragione. Nell'intervallo Ciro non stava bene e così ho deciso di farlo rifiatare in vista di mercoledì con l'Inter. L'ho lasciato fermentare poi l'ho ripreso, ma la questione si è chiusa lì, adesso la nostra testa è alla prossima sfida». Mercoledì per la Lazio il big match a San Siro contro la squadra di Conte prima in classifica: «Affrontiamo una grande squadra e sarà una sfida molto difficile contro la prima in classifica ma siamo pronti anche per questa prova, anche se l'Europa League ti toglie tante energie perché hai meno tempo per rifiatare rispetto a chi gioca in Champions».

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

