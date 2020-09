Enrico Sarzanini

ROMA Una settimana importante per mercato e ambizioni con sullo sfondo il rinnovo di Simone Inzaghi. La Lazio si appresta a vivere il momento più importante della stagione e lo farà con un'importante certezza: Ciro Immobile. Capocannoniere dell'ultimo campionato e Scarpa d'Oro a Cagliari l'attaccante è entrato ancora di più nella storia della società biancoceleste segnando la rete numero 126 con la Lazio. Ad una sola lunghezza da Beppe Signori adesso ha nel mirino il mito Silvio Piola che comanda la classifica a quota 149, un traguardo alla portata considerata la firma sul rinnovo di Immobile che si è legato ai biancocelesti fino al 2025. A fine mercato parleremo di rinnovo con Inzaghi ha annunciato il diesse tare, in questi giorni la società vuole accontentare l'allenatore che si aspetta rinforzi per affrontare senza ansie una stagione che sarà ricca di impegni. L'ultimo nome è quello di Andreas Pereira, centrocampista del Manchester United. Il 24enne ha accettato l'offerta della Lazio: quadriennale da 2,3 milioni a stagione per il belga con passaporto brasiliano che è valutato 15 milioni.

Ora serve l'accordo con il club inglese si verso un prestito con diritto di riscatto anche se i reds' preferirebbero l'obbligo di riscatto. Il club inglese ha tutta l'intenzione di chiudere l'operazione dopo l'arrivo di Van de Beek. Lazio che è a caccia anche di un difensore l'ultimo nome è quello di Omar Alderete, difensore centrale ventiquattrenne, paraguaiano del Basilea. Il giocatore è extracomunitario e la società biancoceleste deve liberare un posto. In uscita sia Bastos, che servirà per ufficializzare l'arrivo di Fares e Hoedt, che Vavro pronto a tornare al Copenaghen. Intanto la sarà una settimana importante anche per testare le ambizioni della squadra: mercoledì allo stadio Olimpico arriva l'Atalanta, domenica sarà invece la volta dell'Inter di Conte. Un doppio confronto che potrebbe confermare le ambizioni da scudetto della squadra.

