Enrico Sarzanini ROMA Una notte da incubo, una serata tutta da dimenticare.

Enrico SarzaniniROMA Una notte da incubo, una serata tutta da dimenticare. La Lazio crolla a Francoforte sconfitta 4-1 dall'Eintracht e conferma il momento nero. Per i biancocelesti due espulsioni, il brutto infortunio a Durmisi a un braccio e sette gol subiti nelle ultime due gare. Una prestazione tutta da dimenticare che ratifica la crisi biancoceleste. Rammaricato il tecnico Inzaghi: «Potevamo fare meglio e senza certi episodi non avremmo perso. Dispiace perché anche in 10 eravamo riusciti a metterla in pari poi in nove è chiaro che si è chiuso il discorso». Simone nonostante il dubbio rosso a Correa non cerca comunque alibi: «Forse era da ammonizione e in undici non avremo perso ma non cerchiamo scuse. Non possiamo prendere gol dopo 3' su palla inattiva e poi su Basta c'è stata una disattenzione». Poi la stoccata alla squadra: «Quando abbiamo giocato da Lazio siamo stati in gara poi ogni volta che il singolo vuole provare a chiuderla finisce male. Questo è uno sport di squadra e si vince tutti insieme. Ma alla fine sono convinto che passeremo il turno. Siamo forti in attacco ma dobbiamo giocare tutti insieme».Come al solito a metterci la faccia a fine gara è Parolo: «Undici contro undici avremmo ribaltato la gara. Era stata una partita equilibrata ma con le due espulsioni è cambiato tutto. Sono stati bravi a punirci anche se il 4-1 è eccessivo e in nove contro undici era impossibile reagire». Il centrocampista guarda subito alla gara di domenica contro la Fiorentina: «Possiamo rialzarci, non sono così negativo. Potevamo fare meglio ma dobbiamo ripartire a testa bassa. Il periodo è negativo ma già domenica dobbiamo reagire con i viola. Speriamo che la gente ci sostenga e ci spinga perché vogliamo invertire la rotta». Ma, in caso di ko tutti in ritiro.La situazione. Unica buona notizia, il pari tra Apollon-Marsiglia 2-2 che lascia la Lazio al 2° posto in classifica nel girone H: Eintracht 6, Lazio 3, Apollon, Marsiglia 1. Il 25 ottobre 3° turno: Eintracht-Apollon e Marsiglia-Lazio.riproduzione riservata ®