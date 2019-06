Enrico Sarzanini

ROMA - Una Lazio sempre più italiana ed esperta. E' la richiesta fatta da Simone Inzaghi al presidente Claudio Lotito e al diesse Igli Tare. Si preannuncia dunque un mercato diverso dal solito per la società biancoceleste che, da sempre brava a scoprire nuovi talenti e giocatori in prospettiva, questa volta dovrà lavorare per consegnare ad Inzaghi giocatori esperti. Tutto proprio per accontentare il tecnico quanto mai intenzionato a centrare la qualificazione in Champions. Nell'ultimo incontro andato in scena a Villa San Sebastiano la scorsa settimana si è parlato di mercato e sono state messe a punto le strategie da mettere in atto per far sì che la squadra sia pronta prima della partenza per Auronzo prevista a cavallo della seconda decade di luglio. Obiettivo numero uno resta Lazzari, valutato dalla Spal 18-20 milioni di euro, e seguito invano già un anno fa, alla fine le pretese del patron Mattioli convinsero la Lazio a puntare tutto su Marusic salvo poi riparare a gennaio con l'arrivo di Romulo. Ma nel mirino della Lazio oltre a Lazzari c'è l'attaccante, sempre della Spal, Petagna che vale 20 milioni di euro. Inzaghi sarebbe contento se restasse Caicedo, che nell'ultima stagione è stato protagonista di un finale da assoluto protagonista, ma la punta cerca una squadra che gli dia una maglia da titolare. Con la società di Ferrara i contatti sono frequenti Lotito vuole inserire nella trattativa Murgia, valutato 12 milioni, per abbassare le pretese, il resto dei soldi potrebbero arrivare dalla doppia cessione in Portogallo di Bruno Jordao e Pedro Neto che frutterebbe circa 20 milioni di euro. La vera rivoluzione ci sarà in difesa, i due intoccabili sono Luiz Felipe e Acerbi, gli altri sono tutti cedibili: il sogno di Inzaghi si chiama Izzo, che il Torino difficilmente cederà, piace molto Bonifazi, grande tifoso della Lazio, ma la concorrenza è forte.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

