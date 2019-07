Enrico Sarzanini

ROMA Una Lazio da vertice e Milinkovic via solo per un'offerta indecente. Torna a parlare dopo mesi di silenzio il diesse biancoceleste Igli Tare. C'è anche la società di Claudio Lotito tra le protagoniste di questo avvio di mercato che, dopo aver preso Lazzari dalla Spal, è pronta ad ufficializzare anche Bobby Adekanye del Liverpool, Jony del Malaga e Vavro del Copenaghen: «Ma ogni anno le cose sono più difficili e per questo dovremo essere bravi col nostro metodo di lavoro per mantenerci competitivi ha detto Tare intervenuto lunedì sera telefonicamente in occasione del premio Colantuoni-De Rosa a Camaiore -. Quello della Lazio non sarà un mercato da poco perché vogliamo allestire una rosa molto competitiva per puntare ai vertici del campionato». L'obiettivo sarà quel quarto posto nelle ultime stagioni mancato di un soffio: «In questi anni abbiamo raggiunto risultati importanti in Italia e qualche volta anche in Europa. Siamo come un diesel, all'inizio nessuno ci calcola, poi siamo bravi ad arrivare dove vogliamo. Non ci nascondiamo perché siamo una realtà importante del calcio italiano e vogliamo lottare per la Champions League». Sulla panchina ci sarà ancora Simone Inzaghi fresco di rinnovo biennale con la società: «Lui fa parte della storia della Lazio, non è stato una mia scoperta. Io ho avuto la fortuna di giocarci insieme e lo abbiamo scelto come allenatore con il presidente Lotito. In lui abbiamo visto qualcosa di interessante e lui è stato bravo a dimostrare che ci avevamo visto giusto». Così su Milinkovic che sembra destinato a lasciare la Lazio: «Mesi fa ha prolungato il contratto. Lui e la società sono felici di proseguire insieme se poi arriveranno delle proposte indecenti le prenderemo in considerazione». Qualche mese fa il Milan lo voleva come diesse ma lui ha rifiutato: «Sono certo che questo non condizionerà la mia carriera. Sono alla Lazio da 15 anni, rimanere stata una scelta d'amore. Sono stato onorato di aver ricevuto questo interessamento ma non c'erano le condizioni».

ABBONAMENTI Pronta la campagna abbonamenti 2019-202 la Lazio si è dovuta adeguare come le altre società di calcio, togliendo la clausola che impediva ai tifosi, in caso di squalifica dello stadio o di una parte della curva per provvedimenti della Giustizia Sportiva, di chiedere il rimborso parziale dell'abbonamento.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

