Enrico Sarzanini

ROMA - «Una gara da vincere a tutti i costi». Vigilia di Lazio-Celtic di Europa League a Formello il coro è unanime: per sperare ancora nella qualificazione bisognerà conquistare i tre punti. «Dobbiamo vincere per muovere la classifica sapendo che non sarà una gara semplice. Il Celtic è un'ottima squadra ricca con giocatori di qualità» sottolinea il tecnico Inzaghi alle prese con diversi dubbi di formazione: «Out Radu, Marusic (stiramento, out 20 giorni, ndr) e Cataldi che è squalificato. Da valutare Correa, che ha preso un colpo al polpaccio, Caicedo che invece contro il Milan ha preso una botta forte alla spalla, e Leiva affaticato così come Lulic e Immobile». Possibile una chance per Vavro, Jony e Berisha: «I primi due si sono inseriti bene nel gruppo e mi mettono in difficoltà in allenamento, Berisha sta cercando di mettersi in pari». Attesi oltre novemila tifosi scozzesi, l'appello di Inzaghi: «Spero che sia una bellissima giornata di sport, che vinca la squadra migliore, sperando sia la Lazio. Arriveranno tanti sostenitori del Celtic, la Nord sarà chiusa ma saranno parecchi anche i nostri tifosi».

Acerbi analizza la rinascita biancoceleste: «Anche lo scorso anno il gruppo era armonioso, ora forse lo è ancora di più. Quest'anno di partite fatte male ricordo solo il secondo tempo con la Spal e il primo con l'Atalanta». Guai però ad abbassare la guardia: «I tre risultati importanti e la vittoria a San Siro deve essere un punto di partenza. Siamo consapevoli di essere forti ma serve umiltà e continuità perché si passa da fenomeni a scarsi in poco tempo».

Il difensore spiega che cosa manca per fare il salto di qualità: «La costanza e tutto passa per la cattiveria che uno mette in allenamento». Chiusura sulla sfida contro il Celtic: «All'andata abbiamo fatto un'ottima gara ma se commetti troppi errori con certe squadre fatichi. L'approccio mentale è importante, loro sono veloci e cattivi, la qualità non basta. Dovremo stare attenti ai particolari, il Celtic ti fa male appena sbagli. Serviranno cattiveria e agonismo, se non scendi in campo sapendo che è l'ultima spiaggia è meglio che noi vai».

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

