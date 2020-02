Enrico Sarzanini

ROMA Una domenica perfetta. La sogna Simone Inzaghi che al termine della 26a giornata di campionato potrebbe trovarsi solo in testa alla classifica. Tutto merito di un calendario che metterà di fronte Juventus ed Inter rispettivamente prima e terza della Serie A. Tra i due litiganti a godere potrebbe essere proprio la Lazio che domani alle 15 ospiterà il Bologna di fronte a 40mila spettatori. Vincere la sfida contro l'ex Mihajlovic, in piena lotta per un posto in Europa, sarebbe comunque un successo per i biancocelesti indipendentemente dal risultato del big match dell'Allianz Stadium. Una vittoria dell'Inter o il pareggio consentirebbe alla Lazio di godersi il primato in solitaria, una vittoria della squadra bianconera invece consoliderebbe il secondo posto in classifica e la farebbe diventare a tutti gli effetti l'anti Juventus.

Quella di domani sarà una gara dalle mille emozioni per tanti motivi: gettone di presenza numero 300 in campionato per Radu, saranno invece 150 quelli di Milinkovic che proprio ieri ha festeggiato 25 anni, dopo ben 33 anni sparirà lo striscione Irriducibili dalla Curva Nord e comparirà quello di Ultras Lazio: «Come per tutte le cose della vita, esiste un inizio e, inevitabilmente, una fine si legge in un comunicato della Nord -. C'è un tempo per tutto. Anche su quelle storie fantastiche, gloriose, prima o poi, cala il sipario». Il gruppo leader dei tifosi della Lazio spiega che «per la prima volta in curva sarà presente soltanto uno striscione, dietro il quale si identificherà tutta la tifoseria laziale: Ultras Lazio. Con la stessa voglia di sempre, stesso entusiasmo, stessa adrenalina».

Inizia intanto a prendere forma la squadra che domani scenderà in campo contro il Bologna pur con diversi dubbi: Strakosha in porta. In difesa la certezza Radu poi uno tra Vavro o Luiz Felipe con Patric a destra. A centrocampo Lazzari e Jony sulle fasce, nel mezzo Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, In avanti Immobile e uno tra Correa e Caicedo, quest'ultimo ieri era in Paideia per un fastidio alla caviglia.

