Enrico Sarzanini ROMA - Un ultimo faccia a faccia prima delle meritate vacanze.

Enrico SarzaniniROMA - Un ultimo faccia a faccia prima delle meritate vacanze. Lunedì sera all'Olimpico durante Di Padre in Figlio, Simone Inzaghi ha fatto il punto di mercato con Lotito e Tare poi è partito con la moglie Gaia. Il tecnico ha sottolineato la necessità di migliorarci che fa il paio con le ambizioni Champions del presidente Lotito, ricevendo rassicurazioni sul fatto che la squadra sarà competitiva. Il diesse Tare sta lavorando soprattutto per regalare al tecnico il sostituto di De Vrij. L'obiettivo è dare a Inzaghi un paio di acquisti per il ritiro di Auronzo che inizierà il 15 luglio. Acerbi è il nome in cima alla lista dei preferiti del club «ma con Lotito non ho ancora avuto contatti» ha spiegato il presidente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Il club biancoceleste infatti prima di intavolare la trattativa ha incassato il gradimento del giocatore all'eventuale trasferimento. Lotito lo considera ideale anche dal profilo umano, visto che è molto attivo nella beneficenza. («Per noi conta più la persona che il calciatore» ha ribadito il presidente lunedì sera all'Olimpico). Nelle prossime ore Tare partirà all'attacco e chiederà informazioni alla società neroverde anche su Gianmarco Ferrari: 26 anni, difensore centrale, la Sampdoria non pagherà i 13 milioni di euro per riscattarlo. Quest'ultimo sarebbe l'erede designato proprio di Acerbi che così potrebbe andare alla Lazio. L'altro nome caldo è quello del genoano Izzo: tra Lotito e Preziosi i rapporti sono ottimi e l'interesse per Laxalt, altro nome chiesto da Inzaghi, potrebbe dare vita ad una maxi operazione con i rossoblù. Resiste la pista che porta a Glick, soprattutto perché nelle ultime ore il Monaco ha chiesto informazioni su Anderson e sarebbe pronto ad un'offerta da 35 milioni di euro. Operazione orchestrata, manco a dirlo, dal manager Mendez che lo scorso anno portò nel principato Keita. Svanito il sogno Romagnoli che ha rinnovato con il Milan. Ufficiale Marchetti al Genoa.riproduzione riservata ®