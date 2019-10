Enrico Sarzanini

ROMA - Un tifo da Champions. In attesa di centrare quel quarto posto che ormai insegue da quattro stagioni senza successo, la Lazio si consola con i dati sugli spettatori che la vede alle spalle delle due milanesi e della Juventus. Chiusa la campagna abbonamenti a quota 20.000 tessere la società biancoceleste ad oggi ha una media di 38.000 spettatori poco più di un migliaio in meno della Juventus che si piazza al terzo posto con 39.381 che è di fatto la capienza dell'Allianz Stadium che fa praticamente registrare sempre il tutto esaurito mentre sono inarrivabili il Milan (58.499) e l'Inter (63.569). A pesare su questi numeri c'è sicuramente il derby giocato alla seconda giornata e che ha fatto registrare 50mila spettatori, ma già dalla scorsa stagione il numero di presenze medie aveva fatto registrare un aumento passando dai 30mila spettatori due anni fa ai 37mila dello scorso anno, circa 1.600 in meno della Roma che si è classificata quarta. Raccolti dunque gli appelli del tecnico Inzaghi che già nella scorsa stagione a più riprese aveva chiamato a raccolta i tifosi allo stadio. Intanto la società continua le iniziative per cercare di portare sempre più gente allo stadio e che in questi mesi hanno riscosso il favore dei tifosi, su tutti BusInsieme, il servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico che parte da diverse zone di Roma. Alla ripresa del campionato invece per la sfida interna contro l'Atalanta in programma sabato 19 ottobre sono stati attuati prezzi ridotti.

Lotito duro sul razzismo. il presidente della Lazio Claudio Lotito ha commentato gli ultimi sviluppi dell'inchiesta Uefa sui presunti fatti razzisti avvenuti durante la gara col Rennes di Europa League: «Da oggi tolleranza zero. La società si costituirà parte civile contro eventuali responsabili per i danni di immagine ma soprattutto a tutela di chi si sacrifica ogni domenica per questa società». «Faremo in modo che le forze dell'ordine individuino queste persone, mele marce che vanno legalmente eliminate», ha aggiunto Lotito. Sulla Lazio: «Bisogna che la squadra acquisisca mentalità vincente. Io lo dico sempre, la vita è un set di un film. C'è chi fa lo spettatore, chi la comparsa e chi il protagonista».

Correa rinnova. Ufficiale il rinnovo di Correa fino al 2024 come anticipato nei giorni scorsi.

