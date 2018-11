Enrico Sarzanini ROMA - Un pari quasi annunciato quello tra Sassuolo e Lazio

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA - Un pari quasi annunciato quello tra Sassuolo e Lazio e alla fine giusto. Al Mapei Stadium finisce 1-1 con l'incornata di Ferrari che risponde all'iniziale vantaggio di Parolo, un risultato che consente a Inzaghi di restare in zona Champions e di tenere la Roma a tre lunghezze. Lazio meno brillante per le fatiche europee, per il tecnico si tratta del primo pareggio stagionale: «Abbiamo avuto solo due giorni per preparare la gara ma il pareggio va bene anche perché avevamo di fronte una squadra un'ottima squadra». Resta il rammarico per la mancata vittoria: «Dopo il vantaggio abbiamo concesso un gol troppo facile al Sassuolo, nel secondo tempo abbiamo gestito meglio il gioco ma è mancata la soluzione. Siamo stati condizionati anche dalle ammonizioni, ma non ricordo parate di Strakosha nel secondo tempo». Secondo il tecnico è mancato il guizzo finale: «Abbiamo anche creato senza però riuscire a finalizzare. Nella ripresa abbiamo fatto meglio e siamo stati più bravi nonostante avessimo giocatori ammoniti. Serviva maggiore brillantezza ma accettiamo il pareggio contro una squadra che darà filo da torcere a tutti». Guai a dormire sugli allori: «Ho ragazzi seri, stiamo facendo un ottimo cammino ma dobbiamo migliorare ancora se vogliamo continuare a crescere».Risultato giusto anche per l'ex di turno Acerbi: «Abbiamo incontrato una squadra forte che gioca bene a calcio, soprattutto in casa. Noi però siamo stati determinati, cattivi e bravi a non voler perdere. Unico errore sul gol, dove siamo stati un po' polli. È un punto giusto a mio parere. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni in contropiede, ma non le abbiamo sfruttate». Un risultato che consente alla Lazio di continuare a respirare aria di Champions: «Non abbiamo vinto, ma il pareggio ottenuto è molto importante anche per la classifica. Tornare qui? Ero emozionato anche perché ho passato 5 anni importanti con la maglia del Sassuolo. Mi sono sempre stati vicini, anche durante la malattia. Quando entro in campo però le emozioni le metto da parte, ero concentrato sulla gara».