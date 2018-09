Enrico Sarzanini ROMA Un'occasione da non perdere. Caicedo vuole salire sul

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Enrico SarzaniniROMA Un'occasione da non perdere. Caicedo vuole salire sul treno che porta alla gloria e a trasformare gli (impietosi) fischi contro il Frosinone in applausi. Eccolo l'obiettivo stagionale dell'ecuadoriano che in silenzio ha seguito le trattative estive legate all'attacco. Alla fine, almeno sulla carta, restando a Roma ha vinto lui. Adesso dovrà far cambiare idea soprattutto ai tifosi che dopo averlo fischiato alla lettura delle formazioni nell'ultima sfida interna contro il Frosinone, lo hanno insultato pesantemente via social. Inzaghi non ha mai nascosto la stima verso il giocatore («Ha la sfortuna di avere Immobile davanti a lui» spiegò lo scorso anno) ed è stato proprio lui in estate a volerlo trattenere. Poco convinto dalle alternative e viste le difficoltà per la trattativa legata al brasiliano Wesley, il tecnico ha deciso di puntare sull'ecuadoriano. Mai una polemica o una parola fuori posto l'attaccante ha sempre accettato le scelte di Inzaghi in silenzio ed è considerato l'alternativa ideale ad Immobile. Pur vedendo poco la porta è fisicamente molto dotato ma soprattutto agile tanto da essere soprannominato la Pantera. Statistiche alla mano nella classifica stilata da LazioPage relativa al rapporto tra minuti giocati e gol siglati occupa la 28esima posizione, con 3 marcature in 233' in Serie A, ma a sorpresa è davanti a Belotti, Callejon, Insigne e Mandzukic.Inzaghi con Immobile in rosa si sente al sicuro e comunque sa di poter contare su diverse alternative come ha sottolineato alla vigilia della vittoria contro il Frosinone, in cui Caicedo ha giocato gli ultimi 5': «Immobile unico centravanti? Ho un giocatore come Caicedo, viene criticato per il gol sbagliato a Crotone, da vice-Immobile si è sempre fatto rispettare, abbiamo Correa da inserire, adesso l'unica cosa che conta è migliorare la condizione e tornare a vincere». Già, il famoso errore contro il Crotone costato all'ecuadoriano critiche feroci ma soprattutto la pesante accusa di essere l'unico responsabile della mancata qualificazione in Champions della Lazio, qualificazione che i biancocelesti avrebbero potuto centrare nella gara successiva contro l'Inter sarebbe bastato un pareggio - ma che hanno clamorosamente mancato. Caicedo da oggi tornerà a lavorare a Formello come ha fatto lo scorso anno, in silenzio e nella speranza di ritagliarsi uno spazio, Inzaghi medita di dargli una maglia da titolare in Europa League già contro l'Apollon Limassol il 20 settembre all'Olimpico.